В Минкультуры прокомментировали слухи о блокировке TikTok

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков прокомментировал возможную блокировку TikTok в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В Министерстве в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос блокировки TikTok. Но в случае неисполнения требований по соблюдению законодательства предусмотрены меры, в том числе связанные с ограничением доступа. Рекомендую вам открыть закон о национальной безопасности. Там всё четко понятно, что есть национальная безопасность. Это нарушение территориальной целостности, угроза обществу, социальная угроза и иные вопросы, которые относятся к компетенции национальной безопасности. Поэтому, если говорить о социальных сетях, Аида Галымовна говорила касательно TikTok", - сказал вице-министр.

Журналисты поинтересовались, почему нужно блокировать TikTok и что конкретно из перечисленного он нарушает.

"Нам ничего не мешает регулировать TikTok. Мы регулируем, работаем с TikTok. Вопрос на повестке дня не стоит, что мы должны заблокировать ту или иную онлайн-платформу. Что касается видов нарушений. Мы приводили в официальных запросах, когда к нам обращались СМИ, это нарушения, связанные с распространением недостоверной информации ряда лиц, которые загружали контент, вопросы, связанные с детским контентом, вопросы, связанные с оскорблением и клеветой в отношении частных лиц. Перечень нарушений, который есть, мы фиксируем это. Однако хочу подчеркнуть, что у нас идет работа со всеми администраторами онлайн-платформ", - подчеркнул Искаков.

На уточняющий вопрос: "Блокировать TikTok не собираетесь?", вице-министр ответил, что на данный момент вопрос блокировки той или иной платформы на повестке дня не стоит.