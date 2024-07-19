В Минкультуры обсудили поддержку молодёжных проектов АНК

В Министерстве культуры и информации прошло совещание, на котором обсудили вопросы реализации поручения главы государства по всесторонней поддержке молодёжных проектов и инициатив Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече присутствовали представители администрации президента, местных исполнительных органов, учреждений "Қоғамдық келісім", а также молодёжного крыла АНК - "Ассамблея жастары".

Представители МКИ РК рассказали о работе ведомства в области молодёжной политики и подчеркнули важность усиления сотрудничества государственных органов с Ассамблеей народа Казахстана и её молодежной структурой "Ассамблея жастары".

Участники совещания определили приоритетные проекты, направленные на продвижение общенациональных ценностей и укрепление межэтнического согласия среди молодёжи.

Председатель РОО "Ассамблея жастары" Тимур Джумурбаев представил новые проекты и инициативы, такие как продвижение государственного языка среди этнической молодежи, этномедиация, развитие волонтёрства и благотворительности.

Совещание стало важным шагом в поддержке и развитии молодёжных проектов, которые способствуют межэтническому согласию и патриотизму среди казахстанской молодёжи.