Как проходит подготовка сборной Казахстана к Олипиаде-2024

Как сообщили в министерстве туризма и спорта РК, сейчас сборная Казахстана имеет 46 олимпийских лицензий по 15 видам спорта. И это только начало, так как впереди еще 39 квалификационных турниров, где наши спортсмены могут получить путевки на летние Олимпийские Игры, передает BaigeNews.kz.

Летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля, и продлится до 11 августа. Как говорят спортивные функционеры времени до начала игр более чем достаточно, чтобы получить новые лицензии. На сегодняшний день Казахстан имеет олимпийские путевки по таким видам как стрельба из лука – 4, велошоссе – 3, пулевая стрельба – 5, современное пятиборье – 2, греко-римская борьба – 4, вольная борьба – 3, спортивная гимнастика – 2, бокс – 7, таеквондо – 2, фехтование – 4, батутная гимнастика – 1, легкая атлетика – 1, бадминтон – 1, гребля на байдарках и каноэ – 6, академическая гребля – 1.

Турниры которые могут дать нам олимпийские лицензии: 2 лицензионных чемпионата мира (по дзюдо – 19-23 мая в ОАЭ, по современному пятиборью – 10-16 июня в Китае); 2 лицензионных чемпионата Азии (по художественной гимнастике – 2-5 мая в Узбекистане, по спортивной гимнастике – 16-19 мая в Узбекистане); 35 континентальных, рейтинговых и мировых лицензионных турниров. Лицензионный период продолжится до конца июня этого года.

В Минтуризма и спорта страны отмечают, что основательно следят за качеством подготовки национальной сборной команды страны.

"Учитывая специфику видов спорта, физиологию и потребности каждого спортсмена, мы утвердили индивидуальные планы подготовки для сборных команд по боксу, дзюдо, видам борьбы, легкой атлетике, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, фехтованию, плаванию, велошоссе, спортивной и батутной гимнастике, таэквондо. Сформирован пул спортсменов – возможных претендентов на завоевание лицензий и медалей. Наряду с тренировочным процессом на результативность спортсменов влияет комплекс мероприятий, направленный на сохранение и восстановление здоровья спортсменов, мероприятия психологического характера, а также проведение научных исследований в области спортивной медицины", - отметил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

По его словам для проведения подбора и анализа питания, психологического сопровождения, врачебного наблюдения, функциональной диагностики, совместно с Академией физической культурой и массового спорта была создана Комплексно-научная группа, в состав которого вошли научные сотрудники академий для всех видов спорта, по которым планируется участие в Олимпийских играх.