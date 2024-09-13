В Министерстве финансов рассказали о расходах на оборону

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал вопрос о мизерных расходах на оборону Казахстана, который поднял депутат мажилиса Ермурат Бапи, передает корреспондент BaigeNews.

В кулуарах вице-министр прокомментировал журналистам ситуацию по бюджету на оборону РК. Он сообщил, что средств, выделяемых на эти цели, достаточно на покрытие базовых потребностей.

"В любом случае первостепенные базовые потребности в обороноспособности будет обеспечена. Есть у нас параметры по каждому уполномоченному органу: то есть это довольствие солдат, обеспечение по нормам потребностей, военная техника, проведение учений. Это все закладывается в бюджете, соответствующие нормы есть. Есть все обязательства, которые государство должно выполнить и они выполняются. Относительно сумм, которые в дальнейшем потребуются, мы принимаем новый кодекс, в рамках которого учтен резерв, кроме нового кодекса в текущем году у нас был обновлен закон о трансферном ценообразовании", - ответил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

Также вице-министр отметил, что финансирование оборонного блока и других перскпетивных направлений в Казахстане хромает из-за отсутствия налоговой дисциплины населения.

Напомним, ранее Депутат мажилиса Ермурат Бапи в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета назвал расходы на оборону Казахстана мизерными. На 2025 год бюджет Минобороны составляет 0,44% от ВВП, гособоронзаказ - 0,24%, итого - 0,68% к ВВП.