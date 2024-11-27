В Минфине объяснили причину блокировки счетов из-за деклараций

Министр финансов РК Мади Такиев дал разъяснение по поводу информации о блокировки счетов казахстанцев из-за не сданных вовремя деклараций, передает BaigeNews.kz.

Об этом казахстанцы стали жаловаться в соцсетях.

"У нас сейчас идет отчётный период по итогам третьего квартала, они должны сдать декларацию до 15 ноября и уплатить налоги до 25 ноября. После этой даты при неуплате идёт арест счетов. По налогам есть определённые моменты, мы не закрываем счёт", - сказал Такиев в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что счета в основном закрывают из-за неуплаты за медстрахование и социальные платежи. Министр также добавил, с принятием нового Налогового кодекса ведомство этот вопрос отрегулирует. Пороги задолжности по соцплатежам поднимут.

"Хотим поднять до шести месячных расчетных показателей (22 152 тенге в 2024 году). До этой суммы счета блокироваться не будут", - заключил министр.

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