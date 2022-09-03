В Минфине рассказали, как будут пресекать фиктивные сделки

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Как будут исполнять поручения президента, рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.

"По цифровизации налогового и таможенного администрирования. Превенция нарушений будет обеспечиваться путём дальнейшего улучшения системы управления рисками при фискальном и камеральном контроле, а также при проверках. Также, предлагается расширить применение системы управления рисками по неисполненным уведомлениям камерального контроля и оценивать риски при возврате НДС без проведения проверки. Фиктивные сделки будут пресекаться на этапе их совершения путем онлайн мониторинга электронных счетов-фактур", – сказал Ержан Биржанов на заседании правительства РК.

На основании данных госорганов и организаций планируется поэтапное автоматическое выставление всех уведомлений на центральном уровне.

"Проводится работа по внедрению принципа должной осмотрительности для самостоятельной проверки налогоплательщиками своих контрагентов, что уменьшит количество судебных исков. Кроме того, для недопущения давления на добросовестных предпринимателей будет внедрен "дистанционный контроль", как новая форма взаимодействия с бизнес-сообществом. Будет расширено применение "горизонтального мониторинга", основанного на дистанционном взаимодействии с крупным бизнесом. Будем дальше совершенствовать систему прослеживаемости товаров, в рамках которой планируется полная интеграция систем налогового и таможенного администрирования", – добавил он.

Наиболее действенным механизмом контроля субсидий в сельском хозяйстве, по его мнению, является обеспечение оперативного мониторинга и контроля по достижению прямого и конечного результата. Это позволит своевременно принимать управленческие решения по недопущению нарушений.

"Касательно принятия нового закона "О государственных закупках" будет проведён анализ правоприменительной практики законодательства о государственных закупках с учётом новшеств, внедрённых в текущем году. По результатам анализа приступим к разработке проекта нового закона о государственных закупках и внедрению соответствующей платформы", – сказал Ержан Биржанов.

1 сентября Президент выступил с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента. Глава государства обозначил важные изменения, которые ожидают всю страну в ближайшее будем, а также обозначил дальнейший курс развития республики. Подробнее о послании можно почитать здесь.