В Минэнерго выступили с заявлением по соглашению ОПЕК+
Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
78Фото: Минэнерго РК
Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. С таким заявлением выступили в Минэнерго РК, передаёт BaigeNews.kz.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что Казахстан актуализировал План компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК.
"Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации", - говорится в сообщении.