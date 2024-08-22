В Минэнерго выступили с заявлением по соглашению ОПЕК+

Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. С таким заявлением выступили в Минэнерго РК, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Казахстан актуализировал План компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК.