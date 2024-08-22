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В Минэнерго выступили с заявлением по соглашению ОПЕК+

Сегодня, 15:24
АВТОР
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Минэнерго РК Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24
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Фото: Минэнерго РК

Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. С таким заявлением выступили в Минэнерго РК, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Казахстан актуализировал План компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК.

"Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации", - говорится в сообщении.

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