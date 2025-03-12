Министерство энергетики РК в ответ на публикации ряда иностранных СМИ заявило о полной приверженности соглашению ОПЕК+ и продолжении целенаправленной работы по выполнению обязательств, включая компенсацию объёмов, добытых сверх установленных квот, передаёт BaigeNews.kz.

"Превышение квот в феврале обусловлено технологическими процессами в рамках Проекта будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении. Проект носит долгосрочный характер и направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов, а также на выполнение наших среднесрочных обязательств", - заявили в ведомстве.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев провёл переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений подтверждён график выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации объёмов, добытых сверх установленных квот.

"Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи. В ближайшей перспективе объёмы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам. Необходимо также учитывать, что на долю Казахстана приходится всего 1,5% от мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК+ – около 3%. Эти показатели демонстрируют, что Казахстан не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако, несмотря на это, наша страна остается надежным партнёром и выполняет взятые обязательства", - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что Казахстан поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка и полностью привержен соглашениям ОПЕК+, продолжает тесное сотрудничество с партнёрами и готов к дальнейшему выполнению согласованных решений.

Любые дальнейшие планы по развитию нефтедобывающей отрасли Казахстана, будут реализованы исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учётом ситуации на мировом рынке.