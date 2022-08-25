В Минэнерго озвучили прогноз цен на нефть в ближайшие два года

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Цена выше той, что заложена в проекте республиканского бюджета на 2022 год

Министр энергетики Казахстан Болат Акчулаков провёл пресс-конференцию, где высказался о ценах на чёрное золото, передаёт Baige.News.kz

"Сейчас ситуация такая, что потребление в мире растёт. Цена сложилась на уровне 100 долларов за баррель. В принципе, это достаточно комфортная цена для всех производителей нефти, и мы предполагаем, что коридор в ближайшие год-два сложится вокруг 100 долларов за баррель", - заявил глава Минэнерго.

Ранее Болат Акчулаков не исключил увеличения стоимости нефти марки Brent и до 200 долларов за бочку, отметив, что всё зависит от геополитической обстановки в мире.

В апреле Правительство РК скорректировало цену на нефть в бюджете-2022 на уровне 90 долларов за баррель.