В Минэнерго озвучили данные по запасам топлива для ликвидации последствий паводков

В настоящее время подразделения Минобороны, Нацгвардии, МЧС, акиматы, задействованные для ликвидации ЧС, обеспечиваются ГСМ в приоритетном порядке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

"Подготовлены следующие запасы топлива в регионах: автобензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 в объеме 3,4 тыс. тонн, дизтопливо летнее и зимнее в объеме 7,3 тыс. тонн; авиатопливо РТ и ТС-1 - 44,8 тыс. тонн, мазут топочный в объеме 2,3 тыс. тонн. 111 бензовозов в 20 регионах страны задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ в течение 1 - 18 часов в зависимости от региона. При необходимости количество бензовозов будет увеличено", - сообщили в ведомстве.

Дополнительно выделены объемы ГСМ для Минобороны (гг. Актобе и Кокшетау) - 97 тыс. литров авиатоплива; акимата Атырауской обл. (гг. Атырау и Кульсары) - 171 тыс. литров дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92.

"Запасы ГСМ по стране соответствуют 1 - 1,5 месячной потребности и восполняются Атырауским и Павлодарским НПЗ бесперебойно, Шымкентский НПЗ – на плановом ремонте. С территорий НПЗ своевременно вывезен снег, очищена сеть производственной канализации, восстановлены противопаводковые валы", - говорится в сообщении.

Крупные добывающие компании-недропользователи принимают участие в противопаводковых мероприятиях и оказывают помощь в ликвидации последствий.

"В частности, компаниями выделено 544 единиц спецтехники, задействовано в противопаводковых мероприятиях свыше 2000 работников компаний, приняты решения о выделении 12,5 млрд тенге в виде финансовой помощи.

Казахстанский филиал Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В выразил инициативу о строительстве за собственные средства 100 новых домов для жителей Бурлинского района.

Компании также оказывают помощь в эвакуации и размещении эвакуированного населения на вахтовых поселках и общежитиях. 7 недропользователей рассматривают вопрос выделения финансовой помощи", - сообщили в Минэнерго.