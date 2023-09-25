В Минэнерго ответили на предложение повысить цены на все виды топлива в Казахстане
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Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве ответил на предложение нефтедобывающих организаций поднять цены на все виды топлива, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Такое мнение существует на рынке, оно высказывается не впервые. Высказывают его независимые игроки, трейдеры, которые заинтересованы в поднятии цены. Моё мнение – должен быть баланс между спросом, предложением и наличием продукта. Сегодня министерство делает всё для того, чтобы на нашем рынке нефтепродуктов было достаточно топлива и доказательство тому – отсутствие дефицита", - сказал вице-министр.
По его словам, в Казахстане нефтепродуктов достаточно, даже с учётом выделенных для аграриев дополнительных объёмов.
"Мы не хотим поднимать цены, они цены зарегулированы государством. Бензин 92 – не более 205 тенге, 95 – не регулируется, но рекомендованная цена 250 тенге, для ДТ – 295 тенге. Они остаются на сегодня таковыми для казахстанского производства", - пояснил Ерлан Аккенженов.
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