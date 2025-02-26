Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов прокомментировал ситуацию с массовым отключением электричества в Шетском районе Карагандинской области, оставившим без света 27 сёл и 25 тысяч человек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На прошлой неделе в Шетском районе произошло технологическое нарушение. Там сложились определённые взаимоотношения между двумя субъектами, возникли задолженности. Однако благодаря оперативному вмешательству местных исполнительных органов и контролирующих структур вопрос урегулирован, электроснабжение восстановлено", - заявил Есимханов.

Говоря о зонах риска по отключению электроэнергии, он отметил, что таких регионов нет, поскольку ведётся системная работа по модернизации сетей.

"Последние два года мы наблюдаем хорошие инвестиции в энергетику, идёт снижение технологических нарушений на станциях и сетях. Конечно, техника, погодные условия и форс-мажоры могут приводить к отключениям, но автоматика срабатывает, службы быстро реагируют", - добавил вице-министр.

Напомним, 21 февраля в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.

Ранее перебои с электроснабжением происходили не только в селах, но и в крупных городах. В позапрошлом году в Восточно-Казахстанской области обсуждалась проблема веерных отключений.