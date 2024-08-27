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В Минэнерго готовы к проведению референдума по АЭС

Сегодня, 11:08
АВТОР
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naked-science.ru Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
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Фото: naked-science.ru

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства предложил вынести на рассмотрение президента проект постановления об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Учитывая вышесказанное, предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта указа президента Республики Казахстан "О проведении республиканского референдума" на рассмотрение президента Республики Казахстан". Посредством референдума граждане Казахстана смогут принять решение о будущем нашей страны, основанном на стабильном, эффективном и безуглеродном источнике энергии", - сказал Саткалиев.

Члены правительства поддерждали предложение министра энергетики.

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