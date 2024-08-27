В Минэнерго готовы к проведению референдума по АЭС

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства предложил вынести на рассмотрение президента проект постановления об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Учитывая вышесказанное, предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта указа президента Республики Казахстан "О проведении республиканского референдума" на рассмотрение президента Республики Казахстан". Посредством референдума граждане Казахстана смогут принять решение о будущем нашей страны, основанном на стабильном, эффективном и безуглеродном источнике энергии", - сказал Саткалиев.