В Минэнерго готовы к проведению референдума по АЭС
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства предложил вынести на рассмотрение президента проект постановления об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Учитывая вышесказанное, предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта указа президента Республики Казахстан "О проведении республиканского референдума" на рассмотрение президента Республики Казахстан". Посредством референдума граждане Казахстана смогут принять решение о будущем нашей страны, основанном на стабильном, эффективном и безуглеродном источнике энергии", - сказал Саткалиев.
Члены правительства поддерждали предложение министра энергетики.
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