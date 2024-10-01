В МИД выступили с заявлением в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
42Фото: МИД РК
Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана – городе Хартуме, совершённый 29 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Считаем абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности", - сказано в заявлении.
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