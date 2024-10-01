В МИД выступили с заявлением в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана – городе Хартуме, совершённый 29 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Считаем абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности", - сказано в заявлении.