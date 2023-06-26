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Акорда Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01
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Фото: Акорда

Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы ознакомились с данной информацией. Президент Беларуси является давним соратником первого президента Казахстана, им всегда есть о чём поговорить. При этом определение внешней политики нашей страны, в том числе отношений с иностранными государствами, является прерогативой президента Казахстана. Поэтому исходим из того, что казахстанско-белорусские отношения могут обсуждаться между лишь действующими главами государств. Стоит отметить, что наши отношения с республикой Беларусь имеют характер стратегических, на повестке нет проблемных вопросов, на всех уровнях поддерживаются постоянные разноплановые контакты", - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

Напомним, что о телефонном разговоре Лукашенко и Назарбаева сообщила пресс-служба президента Беларуси. Лукашенко и Назарбаев обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения, говорилось в релизе.

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Журналист
Сегодня, 17:01
131
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