В МИД отреагировали на скандальное высказывание о Казахстане в эфире российского ТВ

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В Министерстве иностранных дел РК отреагировали на заявление российского эксперта, сделанное в эфире телеканала "Россия 1", передаёт BaigeNews.kz. Сославшись на якобы "нацистские процессы", он назвал Казахстан следующей проблемой после Украины.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что на подобные высказывания должны обратить внимание власти Российской Федерации.

"Что касается подобных заявлений, то и Глава государства, и руководство Министерства иностранных дел, и другие руководители, включая спикеров палат Парламента уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев, заявлений и различных говорящих голов. И мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации. Во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Российской Федерацией, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ", - сказал он.

На вопрос журналистов, планируют ли в МИДе снова вызвать посла на разговор, Василенко ответил, что пока не располагает такой информацией.