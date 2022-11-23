Лента новостей
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 13:51 39
- Парламент утвердил размеры соцвыплат в Казахстане на 2023 год 13:51 39
- Антикор задержал лже-чиновников за подстрекательство к взяткам 13:50 45
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 13:33 94
- "Он был фанатом своей работы" — коллега о погибшем пожарном Аскаре Забикулине 13:30 157
- Взрывы в Иерусалиме: полиция рассматривает версию о теракте 13:20 120
- В МИД отреагировали на скандальное высказывание о Казахстане в эфире российского ТВ 13:05 323
- Вина работодателя 100% - глава МЧС озвучил итоги проверки взрыва на шахте АМТ 12:59 159
- 64 лучших казахстанских педагога получили по три миллиона тенге за победу в конкурсе 12:44 201
- Вибрацию железных дорог в электроэнергию умеет превращать школьник из Кокшетау 12:40 282
- С 2023 года победителей "Евровидения" будут выбирать зрители. Голосование станет платным 12:20 304
- В Минкультуры рассказали, как выбрали поставщика на проведение кинофестиваля "Евразия" за 442 миллиона тенге 11:58 371
- В Госдепе оценили прошедшие в Казахстане президентские выборы 11:49 240
- Неконтролируемый рост населения создаёт дисбаланс в экономике крупных городов - Миннацэкономики 11:24 479
- Около 15 тысяч иностранцев легально работают в Казахстане 11:12 330
- В Мажилисе представили нового депутата 10:53 346
- Молочные продукты за год подорожали почти на 30% в Казахстане 10:41 347
- На устроившего перепалку с водителем скорой мужчину, завели уголовное дело в Темиртау 10:13 722
- Финансовую пирамиду вскрыли в Карагандинской области 10:03 431
- До 92 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 09:33 362
- Улицы и дворы частных домов затопило в Алматы после ливня 09:17 424
- В Саудовской Аравии объявили выходной, чтобы отпраздновать победу сборной над аргентинцами 08:38 434
- В "Барысе" назвали "виновников" неудачного сезона в КХЛ 08:25 443
- Свиноферма 20 лет работала без экологических документов в Усть-Каменогорске 07:50 411
- 32 села в Костанайской области остаются без мобильного интернета 06:28 594
- Жена звезды Comedy Club прокомментировала слухи о разводе 05:31 803
- "Барыс" объявил о подписании защитника сборной Канады 04:09 430
- На севере Казахстана стада косуль разгуливают вблизи населенных пунктов 03:24 392
- На сутки без отопления остался роддом в Жезказгане 02:10 438
- В ВКО специалисты проверят качество асфальта, который укладывали в снег 01:02 1216
- Приборы с истекшим сроком поверки обнаружили в павлодарских больницах 00:41 612
- "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Криштиану Роналду после скандального интервью 00:16 532
- Даниал Ахметов рассказал о плачевном состоянии инфраструктуры Риддерской ТЭЦ 22.11.2022 508
- Обзор публикаций международных наблюдателей выборов президента РК 22.11.2022 634
- Одинокий мужчина поселился на кладбище в Алматинской области 22.11.2022 1556
- Алматинцев предупредили об опасности в горах 22.11.2022 463
- Проезд через перевал Алтын Емель закрыли из-за непогоды 22.11.2022 497
- Дания и Тунис сыграли первую нулевую ничью на чемпионате мира в Катаре 22.11.2022 476
- Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах 22.11.2022 632
- Заметны положительные шаги: наблюдатели за выборами отметили условия для лиц с инвалидностью 22.11.2022 485
- СМИ соблюдали законы при освещении выборов - наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ 22.11.2022 523
- Семейские копатели подарили редакции BaigeNews.kz древние артефакты 22.11.2022 758
- Казахстанки завоевали серебро на этапе Кубка мира по фехтованию 22.11.2022 556
- Топ-5 востребованных профессий будущего назвал Саясат Нурбек 22.11.2022 852
- "Задача не для слабых" — российский эксперт о проводимой политике Токаева 22.11.2022 703
- "Другой Токаев" - российский политолог об итогах выборов президента 22.11.2022 986
- Группу чёрных старателей задержали в Улытауской области 22.11.2022 449
- Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск закрыли из-за непогоды 22.11.2022 482
- Авиарейсы из Астаны в Тюмень откроют в декабре 22.11.2022 488
- Сенсация: Аргентина проиграла Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу 22.11.2022 565
- Подростки в Казахстане стали реже делать аборты 22.11.2022 686
- Назначен уполномоченный по правам человека в Павлодарской области 22.11.2022 520
- Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест 22.11.2022 461
- Чем грозят Казахстану неуправляемые электронные отходы рассказал эксперт 22.11.2022 555
- Инвесторам, строящим общежития для студентов, предоставят льготы в РК 22.11.2022 483
- Студентов с инвалидностью в казахстанских колледжах стало больше - Минпросвещения 22.11.2022 451
- Лео Месси забил свой первый гол на чемпионате мира в Катаре 22.11.2022 717
- Погибшего пожарного похоронили в Акмолинской области 22.11.2022 480
- Минпросвещения введёт дополнительные льготы для детей погибших полицейских, пожарных и военнослужащих 22.11.2022 485
- В Алматы опубликован список ЖК, не рекомендуемых для покупки квартир 22.11.2022 725
- В больнице Астаны медработник продавал гашиш 22.11.2022 845
- 17 директоров школ лишились работы за незаконное трудоустройство учителей в Казахстане 22.11.2022 575
- Тест на определение уровня казахского языка создала школьница вместе с учителем 22.11.2022 582
- Страна обретает необходимый запас прочности — Ерлан Карин о выборах президента 22.11.2022 473
- Способ заработка для предприимчивых лиц - эксперт о резком спросе на тенге на Мосбирже 22.11.2022 797
- Взрыв прогремел в полицейском участке в Таиланде 22.11.2022 716
- Казахстанский Дед Мороз будут читать письма от детей в прямом эфире TikTok и Instagram 22.11.2022 769
- 7 человек погибли в ДТП в Актюбинской области 22.11.2022 526
- Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Костанае 22.11.2022 448
- В Казахстане снизился спрос на автокредиты 22.11.2022 564
- Экспортерам муки возместили затраты на 1,5 милиарда тенге 22.11.2022 462
- Глава Минздрава посоветовала казахстанцам ревакцинироваться от COVID-19 22.11.2022 720
- В Таразе вновь "заминировали" колледж - студентов эвакуировали 22.11.2022 617
- Министр торговли и интеграции заявил, что дефицита сахара в Казахстане не будет 22.11.2022 513
- Будет ли Казахстан снижать тарифы на транзит российского зерна, рассказал Жумангарин 22.11.2022 470
- 1,5 тысячи за килограмм — глава Минсельхоза объяснил дороговизну помидоров и огурцов 22.11.2022 492
- Касым-Жомарт Токаев принесёт присягу 26 ноября 22.11.2022 499
- Искусственный дефицит дизтоплива создавали на АЗС Helios и Sinooil 22.11.2022 638
- Смаилов утвердил проект по развитию сельского здравоохранения 22.11.2022 465
- Спрос на юристов, журналистов и учёных упал в Казахстане 22.11.2022 459
В МИД отреагировали на скандальное высказывание о Казахстане в эфире российского ТВ
В Министерстве иностранных дел РК отреагировали на заявление российского эксперта, сделанное в эфире телеканала "Россия 1", передаёт BaigeNews.kz. Сославшись на якобы "нацистские процессы", он назвал Казахстан следующей проблемой после Украины.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что на подобные высказывания должны обратить внимание власти Российской Федерации.
"Что касается подобных заявлений, то и Глава государства, и руководство Министерства иностранных дел, и другие руководители, включая спикеров палат Парламента уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев, заявлений и различных говорящих голов. И мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации. Во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Российской Федерацией, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ", - сказал он.
На вопрос журналистов, планируют ли в МИДе снова вызвать посла на разговор, Василенко ответил, что пока не располагает такой информацией.
-
Trend news
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 13:51 33
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 13:33 93
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 622
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3360
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 984
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 33692
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 18754
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7061
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4113
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1592
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 26346
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 40842
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1559
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16433
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4297
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8956
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3545
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2664
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2647
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9539
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41605
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2456
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2068
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11772
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2930
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19172
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4388
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3328
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4648
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8815
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6992
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2918
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10668
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2543
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2636
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3422
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35216
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3389
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4679
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3217
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4284
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4491
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44904
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2946
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59344
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15229
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18854
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4013
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3916
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4947
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5106
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6423
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14324
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7591
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90437
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6480
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5985
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14893
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8184
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4883
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5276
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35023
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6038
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7139
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14206
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13266
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9972
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302646
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10496
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9782
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27050
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10313
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10053
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17117
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12691
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12465
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14158
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30592
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 12188
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15915
-
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 575
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 732
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 594
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 755
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1430
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1543
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1657
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1806
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1499
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1882
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1646
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1815
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1771
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1909
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2088
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1929
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2102
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2305
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2318
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2518
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3018
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3332
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2988
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3243
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3125
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3222
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3237
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3036
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3520
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3734
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3458
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21708
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3765
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3630
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3632
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8718
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4379
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14588
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12746
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12750
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13356
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12290
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16644
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13423
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14846
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15837
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15500
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13049
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13488
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31222
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14487
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17158
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13556
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14772
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15415
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16730
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14851
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16832
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16367
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17594
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17434
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34082
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17912
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18921
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18529
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19425
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19344
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28704
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18836
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26149
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36899
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20600
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27620
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25422
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27109
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23190
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24803
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23141
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22655
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22628