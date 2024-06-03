В МИД опровергли массовые задержания казахстанцев в России
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал случаи задержания казахстанцев в России, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
"Зафиксированы факты, когда несколько казахстанцев нашли работу по перевозке наркотиков через социальные сети, в частности через Telegram-каналы. Естественно, этот незаконный вид бизнеса попал под внимание правоохранительных органов России. Они были задержаны, сейчас проводятся следственные мероприятия", - сказал Айбек Смадияров.
Он добавил, что казахстанские дипломаты находятся на связи с их родными.
При этом он указал на то, что некоторые журналисты "специально раскачивают эту тему", пытаясь заработать или прославиться.
"Эти пять-шесть человек у них почему-то превратились в 50-60 человек. Так вот, я с полной ответственностью заявляю, что это неправильная информация. Все эти факты у нас на контроле. Я понимаю волнение их родителей, которые требуют, чтобы их детей немедленно перевезли в Казахстан. Но так как преступление было совершено на территории России, они, естественно, будут осуждены судом России. И только после осуждения может быть речь о переводе для того, чтобы они свое наказание отбыли на территории Казахстана", - резюмировал он.
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