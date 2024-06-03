В МИД опровергли массовые задержания казахстанцев в России

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал случаи задержания казахстанцев в России, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Он добавил, что казахстанские дипломаты находятся на связи с их родными.

При этом он указал на то, что некоторые журналисты "специально раскачивают эту тему", пытаясь заработать или прославиться.

"Эти пять-шесть человек у них почему-то превратились в 50-60 человек. Так вот, я с полной ответственностью заявляю, что это неправильная информация. Все эти факты у нас на контроле. Я понимаю волнение их родителей, которые требуют, чтобы их детей немедленно перевезли в Казахстан. Но так как преступление было совершено на территории России, они, естественно, будут осуждены судом России. И только после осуждения может быть речь о переводе для того, чтобы они свое наказание отбыли на территории Казахстана", - резюмировал он.