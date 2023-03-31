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В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее
В соцсетях тиражируют информацию о том, что после побега казахстанца от депортации в Южной Корее, работодатели стали увольнять других наших соотечественников. В МИД РК опровергли подобные заявления, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация о том, что в Южной Корее увольняют казахстанцев, не соответствует действительности. Она была опубликована в одном из пабликов в соцсетях, а блогер, который ведёт эту страничку, не смог объяснить происхождение этой "новости". К сожалению, некоторые казахстанские СМИ опубликовали данную информацию, даже не перепроверив её. Просим основываться на официальной информации МИД и не создавать ненужный ажиотаж", - заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
Напомним, 24 марта двое казахстанцев, которым ранее отказано во въезде в Корею, сбежали из аэропорта. Одного из них задержали сразу, второй находился в бегах. За информацию о нём даже объявили вознаграждение.
29 марта стало известно, что беглец добровольно сдался полиции.
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