В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее

В соцсетях тиражируют информацию о том, что после побега казахстанца от депортации в Южной Корее, работодатели стали увольнять других наших соотечественников. В МИД РК опровергли подобные заявления, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация о том, что в Южной Корее увольняют казахстанцев, не соответствует действительности. Она была опубликована в одном из пабликов в соцсетях, а блогер, который ведёт эту страничку, не смог объяснить происхождение этой "новости". К сожалению, некоторые казахстанские СМИ опубликовали данную информацию, даже не перепроверив её. Просим основываться на официальной информации МИД и не создавать ненужный ажиотаж", - заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Напомним, 24 марта двое казахстанцев, которым ранее отказано во въезде в Корею, сбежали из аэропорта. Одного из них задержали сразу, второй находился в бегах. За информацию о нём даже объявили вознаграждение.

29 марта стало известно, что беглец добровольно сдался полиции.