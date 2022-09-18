В МИД Кыргызстана назвали действия Таджикистана "вероломным вторжением"

Фото: kaktus.media

17 сентября первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев провел брифинг для глав дипломатических представительств иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Бишкеке, относительно ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе брифинга до сведения участников доведена актуальная информация о человеческих жертвах, в том числе среди мирного населения, внутренне перемещенных лицах, разрушениях многочисленных объектов социально-гражданской инфраструктуры, включая школы и жилые дома, фактах мародерства имущества и собственности кыргызских граждан.

"Участники брифинга были также проинформированы, что в целях самообороны и защиты суверенной территории Кыргызстана от вероломного и неспровоцированного вторжения таджикских Вооруженных сил и нерегулярных военизированных формирований пограничной службой ГКНБ и правоохранительными органами Кыргызской Республики предприняты решительные ответные меры. Также представлена информация о предпринимаемых на разных уровнях политико-дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности, в соответствии с официальной политикой руководства страны по решению всех споров и разногласий с иностранными государствами на основе равноправного диалога и взаимного учета интересов. В этой связи указано на неспособность таджикской стороны следовать достигнутым договоренностям, в том числе по прекращению огня и отводу Вооруженных сил от линии соприкосновения.

В свою очередь главы иностранных диппредставительств и представительств международных организаций выразили соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим лицам, а также выразили обеспокоенность сложившейся военно-политической и гуманитарной ситуацией, поддержав усилия кыргызской стороны по урегулированию кризиса дипломатическим способом. Они также выразили готовность оказать жителям Баткенской области гуманитарную и другую необходимую помощь, в том числе по линии Группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации ООН в Кыргызстане", - говорится в заявлении МИД.