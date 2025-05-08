В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, передаёт BaigeNews.kz.

"Призываем все вовлечённые стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации. Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путём в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН", - отметили в МИД РК.

Обострение отношений стало реакций на вооружённое нападение на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира. Власти Индии интерпретировали случившееся как теракт.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии. Там были убиты 26 туристов.

25 апреля индийские власти объявили, что аннулируют все визы, выданные пакистанским гражданам.

С 30 апреля Индия полностью закрыла своё воздушное пространство для рейсов из Пакистана.

4 мая стало известно, что Индия перекрыла подачу воды через дамбу Баглихар, расположенную на реке Чинаб в штате Джамму, и готовится к аналогичным действиям на дамбе Кишанганга в Кашмире.

7 мая в Индии заявили, что нанесли удары по Пакистану и контролируемым Пакистаном районам в Кашмире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш крайне обеспокоен ударами Индии по объектам на территории Пакистана. Он призывал обе страны к максимальной сдержанности.