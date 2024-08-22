В МИД Казахстана пригласили посла Беларуси

В министерство иностранных дел Казахстана пригласили посла Беларуси Павла Утюпина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

В ходе встречи заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с Павлом Утюпиным обсуждены актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций.

Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с уставом ООН и основополагающими нормами международного права.