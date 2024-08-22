В МИД Казахстана пригласили посла Беларуси
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В министерство иностранных дел Казахстана пригласили посла Беларуси Павла Утюпина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.
В ходе встречи заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с Павлом Утюпиным обсуждены актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций.
Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с уставом ООН и основополагающими нормами международного права.
"Наша страна твёрдо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов", – отмечается в сообщении.
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