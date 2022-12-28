В МИД Казахстана обсудили нераспространение оружия массового уничтожения

Фото: пресс-служба МИД РК

Заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) при Президенте РК состоялось в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

Цель деятельности комиссии - координация работы госорганов по выполнению международных обязательств в области нераспространения ядерного, химического и биологического оружия и реализации глобальных инициатив руководства страны в данной сфере.

Комиссия рассмотрела вопросы укрепления биологической безопасности страны, а также подготовку к председательству РК в Третьей встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия.

Участвовавшие в заседании руководители министерств и ведомств доложили о ходе исполнения поручений, данных на предыдущем заседании, и определили задачи на предстоящий период.