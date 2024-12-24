Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который поджёг женщину в вагоне метро в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Как сообщила на пресс-конференции комиссар полиции Джессика Тиш, нападение произошло в воскресенье 07:30, когда поезд подъезжал к станции. В этот момент мужчина подошёл к женщине и поджёг её одежду зажигалкой.

Полиция пока не уверена, спала ли женщина во время нападения, однако известно, что она не передвигалась.

Совершив поджог, мужчина вышел из поезда, а затем на место происшествия со станции пришли сотрудники полиции, которые увидели дым.

"В поезде стоял человек, полностью охваченный огнём", – рассказывает Тиш. Она назвала произошедшее "одним из самых извращённых преступлений, которое может совершить человек".

"Прибывшие сотрудники полиции этого не знали, но в тот момент подозреваемый ещё находился на месте происшествия, он сидел на скамейке на платформе, прямо напротив этого вагона", – объясняет комиссар.

Таким образом полицейские получили "очень чёткие и детальные" фотографии подозреваемого, поскольку он попал в поле зрения их нательных камер наблюдения. Вскоре эти изображения были распространены по телеканалам и соцсетям. За информацию о подозреваемом предложили награду в размере 10 тысяч долларов.

Задержать мужчину помогли школьники, которые позвонили в полицию и сказали, что видели его в одном из поездов. Затем полицейские начали искать подозреваемого в поездах и нашли его на станции "Геральд-сквер", которая находится на Манхеттене, около знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Как сообщает CBS News, подозреваемый приехал в США из Гватемалы в 2018 году.

Обвинения ему пока не предъявлены, следователи продолжают допрашивать мужчину и пытаются определить мотив нападения.

По предварительным данным, нападавший и жертва не были знакомы. Перед происшествием они друг с другом не разговаривали.