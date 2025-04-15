В метро Алматы запускают оплату проезда через офлайн QR-код
Все привычные способы оплаты никуда не исчезают.
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С 16 апреля пассажиры алматинского метро смогут оплачивать проезд по-новому - просто отсканировав QR-код, созданный на телефоне без подключения к интернету, передаёт BaigeNews.kz.
Новая система запускается в пилотном режиме и работает через привычное для горожан приложение ONAY. Алгоритм простой: открываешь приложение, жмёшь кнопку "QR-код" на главной странице, выбираешь "Сгенерировать QR-код" - и вуаля! Программа выдаёт персональный динамический код, даже если телефон в авиарежиме. Остаётся только приложить его к считывающему устройству на турникете - и добро пожаловать в метро.
Технология не только удобна, но и делает оплату проезда чуть быстрее и безопаснее - меньше касаний, меньше очередей. Особенно это может порадовать студентов, пенсионеров и всех, кто пользуется транспортной картой ONAY, а таких - около 65% от ежедневных 100 тысяч пассажиров метро.
Акимат Алматы сообщает, что все привычные способы оплаты - жетоны, банковские карты, проездные и смарт-карты - никуда не исчезают. Новый способ - это плюс к комфорту, а не замена старым вариантам.
Ранее мы сообщали, что алматинские блогеры устроили агрессивный пранк в метро.
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