С 16 апреля пассажиры алматинского метро смогут оплачивать проезд по-новому - просто отсканировав QR-код, созданный на телефоне без подключения к интернету, передаёт BaigeNews.kz.

Новая система запускается в пилотном режиме и работает через привычное для горожан приложение ONAY. Алгоритм простой: открываешь приложение, жмёшь кнопку "QR-код" на главной странице, выбираешь "Сгенерировать QR-код" - и вуаля! Программа выдаёт персональный динамический код, даже если телефон в авиарежиме. Остаётся только приложить его к считывающему устройству на турникете - и добро пожаловать в метро.

Технология не только удобна, но и делает оплату проезда чуть быстрее и безопаснее - меньше касаний, меньше очередей. Особенно это может порадовать студентов, пенсионеров и всех, кто пользуется транспортной картой ONAY, а таких - около 65% от ежедневных 100 тысяч пассажиров метро.

Акимат Алматы сообщает, что все привычные способы оплаты - жетоны, банковские карты, проездные и смарт-карты - никуда не исчезают. Новый способ - это плюс к комфорту, а не замена старым вариантам.

Ранее мы сообщали, что алматинские блогеры устроили агрессивный пранк в метро.