В метро Алматы незаконно покрывали налоги за счет арендаторов
Транспортной прокуратурой в ходе анализа деятельности КГП на ПХВ "Метрополитен" г.Алматы выявлены нарушения, ущемляющие права предпринимателей.
Сегодня, 09:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
129Фото: fortuna-consalt.by
Так, руководство метрополитена решило компенсировать свои налоговые расходы за счет арендаторов торговых площадей, для чего вынудили их заключить дополнительные соглашения, передаёт BaigeNews.kz.
По акту надзора прокуратуры незаконные требования в части покрытия налоговых платежей были исключены из соглашений, а предпринимателям были возвращены 12,5 млн тенге. Всего от этих действий пострадало 11 предпринимателей.
Транспортная прокуратура обращает внимание на возможность обращения вмобильные группы по защите прав предпринимателей, контакты которых размещены на официальном сайте ГТП.
Самое читаемое
- Секс-рабство школьницы в Кызылорде: глава МВД озвучил новые подробности
- Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: в Казахстан из России доставили подозреваемого
- Землю почти на 1 млрд тенге вернули государству в СКО
- Почему экс-начальника ДП Алматинской области повысили после убийства в Талгаре?
- Путин сделал заявление по Украине