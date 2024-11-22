В метро Алматы незаконно покрывали налоги за счет арендаторов

Так, руководство метрополитена решило компенсировать свои налоговые расходы за счет арендаторов торговых площадей, для чего вынудили их заключить дополнительные соглашения, передаёт BaigeNews.kz.

По акту надзора прокуратуры незаконные требования в части покрытия налоговых платежей были исключены из соглашений, а предпринимателям были возвращены 12,5 млн тенге. Всего от этих действий пострадало 11 предпринимателей.



Транспортная прокуратура обращает внимание на возможность обращения вмобильные группы по защите прав предпринимателей, контакты которых размещены на официальном сайте ГТП.