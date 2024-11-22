  • 22 Ноября, 10:33
  • BAIGENEWS

В метро Алматы незаконно покрывали налоги за счет арендаторов

Транспортной прокуратурой в ходе анализа деятельности КГП на ПХВ "Метрополитен" г.Алматы выявлены нарушения, ущемляющие права предпринимателей.

Сегодня, 09:30
АВТОР
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fortuna-consalt.by Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
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Фото: fortuna-consalt.by

Так, руководство метрополитена решило компенсировать свои налоговые расходы за счет арендаторов торговых площадей, для чего вынудили их заключить дополнительные соглашения, передаёт BaigeNews.kz

По акту надзора прокуратуры незаконные требования в части покрытия налоговых платежей были исключены из соглашений, а предпринимателям были возвращены 12,5 млн тенге. Всего от этих действий пострадало 11 предпринимателей.
 
Транспортная прокуратура обращает внимание на возможность обращения вмобильные группы по защите прав предпринимателей, контакты которых размещены на официальном сайте ГТП. 

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