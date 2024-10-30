В Мексике случайно нашли потерянный город майя

Огромный город цивилизации майя был обнаружен в мексиканских джунглях, спустя столетия после того, как он исчез под покровом зарослей в Мексике передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Найденный комплекс назвали Валериана, он был обнаружен с помощью Лидара — технологии лазерной локации, которая позволяет составлять карту структур, скрытых под растительностью.

Команда "случайно" нашла три археологических объекта на участке, который по площади сравним со столицей Шотландии Эдинбургом, когда один из археологов искал данные в интернете.

"Я был странице эдак на 16-й в результатах Google и нашел лазерное исследование, которое провела мексиканская организация, занимающаяся мониторингом окружающей среды", — объясняет Люк Олд-Томас, аспирант университета Тулейн в США.

Когда Олд-Томас обработал данные, он обнаружил то, что другие пропустили — огромный древний город, в котором могли жить до 30-50 тысяч человек во время его расцвета между 750 и 850 годами нашей эры.

Это больше, чем количество людей, живущих в регионе сегодня.