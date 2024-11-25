В Мексике неизвестные расстреляли людей в баре, 6 человек убиты
В результате вооруженного нападения в баре Мексики шесть человек погибли и еще 10 были ранены.
Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
264Фото: Javier Verdin / Reuters
По данным местных властей, пять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.
Отмечается, что вооруженные люди вошли в бар в штате Табаско в "поисках конкретного человека", однако выстрелы попали в тех, кто был рядом. Причины нападения расследуются.