  • 25 Ноября, 10:21
  • BAIGENEWS

В Мексике неизвестные расстреляли людей в баре, 6 человек убиты

В результате вооруженного нападения в баре Мексики шесть человек погибли и еще 10 были ранены.

Сегодня, 08:59
АВТОР
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Javier Verdin / Reuters Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59
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Фото: Javier Verdin / Reuters

По данным местных властей, пять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

Отмечается, что вооруженные люди вошли в бар в штате Табаско в "поисках конкретного человека", однако выстрелы попали в тех, кто был рядом. Причины нападения расследуются.

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