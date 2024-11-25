В Мексике неизвестные расстреляли людей в баре, 6 человек убиты

По данным местных властей, пять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

Отмечается, что вооруженные люди вошли в бар в штате Табаско в "поисках конкретного человека", однако выстрелы попали в тех, кто был рядом. Причины нападения расследуются.