В Мексике мэра города убили через шесть дней после назначения
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
157Фото: REUTERS/Oscar Ramirez
Мэр мексиканского города Чильпансинго штат Герреро Алехандро Аркоса быт убит 6 октября, спустя шесть дней после вступления в должностьпередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Reuters. По неподтверждённой информации местных СМИ, его отрезанную голову нашли на крыше пикапа.
"Аркос был убит всего через шесть дней после вступления в должность мэра города Чильпансинго, находящегося на юго-западе Мексики и имеющего население около 280 тыс. человек", - говорится в публикации.
Его смерть также подтвердила губернатора штата Герреро Эвелин Сальгадо.
Президент страны Клаудиа Шейнбаум сообщила прессе, что убийство будет расследоваться силами Федерального государственного министерства.
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