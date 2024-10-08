В Мексике мэра города убили через шесть дней после назначения

Мэр мексиканского города Чильпансинго штат Герреро Алехандро Аркоса быт убит 6 октября, спустя шесть дней после вступления в должностьпередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Reuters. По неподтверждённой информации местных СМИ, его отрезанную голову нашли на крыше пикапа.

"Аркос был убит всего через шесть дней после вступления в должность мэра города Чильпансинго, находящегося на юго-западе Мексики и имеющего население около 280 тыс. человек", - говорится в публикации.

Его смерть также подтвердила губернатора штата Герреро Эвелин Сальгадо.

Президент страны Клаудиа Шейнбаум сообщила прессе, что убийство будет расследоваться силами Федерального государственного министерства.