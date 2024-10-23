В Мексике 19 человек погибли при столкновении полиции и наркокартеля

В мексиканском штате Синалоа при сопротивлении злоумышленников во время полицейской операции по поимке лидера ячейки наркокартеля погибли 19 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA).

"В результате действий по укреплению правопорядка в стране был арестован Эдвин Антонио по прозвищу "Эль Макс", предполагаемый руководитель преступной ячейки, связанной с фракцией "Майо Замбада" Тихоокеанского картеля. Он активно участвовал в недавних беспорядках, произошедших в муниципалитете Кулиакан", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На правоохранителей во время задержания напали более 30 человек из этой фракции и личного сопровождения Антонио. Полицейские открыли ответный огонь для самообороны, 19 нападавших погибли, остальные сбежали. В SEDENA сообщили, что силовики действовали в полном соответствии с законом.

На месте столкновения изъяты четыре пулемета, пять единиц короткоствольного оружия и 17 — длинноствольного, крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82, разные патроны, девять баллистических шлемов, 13 тактических жилетов и семь транспортных средств.

К слову, задержанного передали генеральной прокуратуре муниципалитета Кулиакан.