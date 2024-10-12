В МЧС рассказали подробности о пожаре в доме семьи убитого подростка

Подробности о том, как тушили загоревшийся дом потерпевших по делу об убийстве подростка Шерзата, рассказали в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"12 октября в 00:50 часов в селе Азат Енбекшиказахского района Алматинской области произошло загорание жилого дома. На место вызова незамедлительно были направлены 10 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области. На момент прибытия первого пожарного подразделения в 1:08 часов установлено, что происходит загорание кровли жилого дома и навеса. Дом был полностью охвачен огнем", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Пожар был локализован в 1:38 и ликвидирован в 1:43 часов. Площадь, охваченная огнём, составила 56 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

"Для выяснения причины пожара на месте находятся сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области", — говорится в сообщении.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых. Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану.