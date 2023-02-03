В МЧС рассказали о принимаемых мерах по предотвращению паводков в РК

Фото: пресс-службы МЧС РК

Противопаводковые мероприятия МЧС позволили избежать разрушительных последствий подтоплений в ряде регионов республики.Об этом сообщили в ведомстве, передаёт BaigeNews.kz.

Противопаводковые работы позволили снять угрозу подтопления с 213 населённых пунктов и минимизировать для других 580-ми, где расположено 119 577 домов. В них проживает 551 099 человек.

МЧС координирует работу по предотвращению паводков в рамках Дорожной карты. За два года завершена реализация 78 мероприятий. В 2021 году это позволило повысить уровень защищённости от паводков 43-х населённых пунктов, где проживали 81 334 человека, а в 2022 году — 39-ти населённых пунктов, где проживают 20 807 человек.

Меры по защите от подтопления населённых пунктов также реализовались в рамках областных противопаводковых планов и планов инженерных работ на летне-осенний период 2022 года. В рамках их реализации в 2022 году завершены работы по 416 мероприятиям, по 76 строительные работы продолжаются, по 52 ещё не начаты.