В МЧС поделились трогательным видео спасения собак в Атырауской области
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
120Фото: МЧС РК
В Атырауской области сотрудники МЧС спасли двух брошенных собак со двора из затопленного крестьянского хозяйства, расположенного вдоль канала Соколок, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС поделились трогательным видео спасения животных.
"Брошеные, но живые. Для нас важна каждая жизнь!", — подписали видео спасатели.