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В МЧС поделились трогательным видео спасения собак в Атырауской области

Сегодня, 09:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56
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Фото: МЧС РК

В Атырауской области сотрудники МЧС спасли двух брошенных собак со двора из затопленного крестьянского хозяйства, расположенного вдоль канала Соколок, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС поделились трогательным видео спасения животных.

"Брошеные, но живые. Для нас важна каждая жизнь!", — подписали видео спасатели.

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