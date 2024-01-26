В МЧС Казахстана подвели итоги за год

В МЧС Казахстана с участием первого заместителя премьер-министра Романа Скляра состоялось расширенное заседание Коллегии по итогам деятельности министерства за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, в 2023 году подразделениями МЧС осуществлено более 83 тысяч оперативных выездов, спасено и эвакуировано свыше 13 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь более 5 тысячам пострадавшим.

"Основные усилия направлены на повышение уровня готовности подразделений министерства и минимизацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов.

Особое внимание уделяется материально-технической оснащенности подразделений Министерства. Из республиканского и местного бюджетов приобретено 469 единиц автотехники различного значения, свыше 24 тысяч спасательного оборудования и снаряжения, 71 беспилотный летательный аппарат и 2 вертолета. Для трассовых медико-спасательных пунктов, дислоцированных на опасных участках автодорогах международного значения закуплены 10 специальных реанимационных автомобилей.

"Дополнительной мерой усиления пожарной безопасности явилось строительство в регионах 6 пожарных депо, продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны. В рамках обеспечения безопасности населения от селевых угроз, реализован крупный проект - введена в эксплуатацию селезадерживающая плотина Аюсай. Для обеспечения сейсмической безопасности страны разработан Комплексный план развития сферы сейсмологии до 2028 года", - говорится в сообщении.

По словам министра, заблаговременно начата подготовка к предстоящему паводковому периоду.

Роман Скляр обозначил ряд актуальных вопросов по усилению сейсмической безопасности, подготовке граждан к экстренным чрезвычайным ситуациям, материально-техническому оснащению системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечена также необходимость практического подхода к деятельности министерства.