В зоне повышенного паводкового риска в этом году находятся Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Улытау. Об этом сообщил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям в ходе пленарного заседания мажилиса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сейчас определили паводкоопасные регионы. Это - Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, а также области Абай, Улытау. Со средними рисками - Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Жетысу. В настоящее время все силы и средства готовы к встрече паводков", - пояснил представитель МЧС, отвечая на вопрос депутатов о готовности к паводкам.

Он добавил, что остаются вопросы по ряду мероприятий, которые еще находятся в стадии реализации.

"Из 1078 запланированных мероприятий 157 пока не завершены. Например, в Актюбинской области в 2018 году начали работы по дноуглублению шести рек, но они были приостановлены из-за активности экологов. Сейчас угроза остается, и эту работу необходимо продолжить", - отметили в МЧС.

В целом противопаводковые мероприятия предусмотрено в 233 населенных пунктах. Местные исполнительные органы уже реализовали 1278 таких мер. В областях возведено, отремонтировано и укреплено 590 км защитных дамб, построено и обновлено 164 км дренажных систем, установлено и заменено 960 водопропускных сооружений. Также прорыто и очищено 658 км каналов и арыков, проведены берегоукрепительные и дноуглубительные работы на 360 км рек, очищено 190 км русел.

Из населенных пунктов вывезено более 11 млн кубометров снега. Для предотвращения ледовых заторов продолжаются взрывные работы на участках рек в Актюбинской, Абайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Также ведомство держит на контроле ситуацию на дорогах в Атырауской, Кызылординской и Акмолинской областях.