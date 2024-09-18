В Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект по биржевой торговле

Депутаты Мажилиса Парламента РК поддержали законопроект по биржевой торговле в первом чтении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Товарные биржи играют важную роль в экономике, если они открыты и работают по правилам. В Послании 2023 года Глава государства поручил сформировать открытое ценообразование на биржевые товары и вывести с рынка "карманные" биржи. Законопроект был разработан для выполнения этой задачи и решает ряд конкретных проблемных вопросов", - сказала мажилисмен Екатерина Смышляева, презентуя законопроект.

В законопроекте предлагается исключение товарных бирж в качестве субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, исключение стандартного аукциона и нестандартизированных товаров из биржевой торговли, перевод торговли нестандартизированными товарами на электронные торговые площадки.

Также запланировано повышение требований к финансовой стабильности и прозрачности работы товарных бирж, расширение государственного контроля в отношении товарных бирж, внесение реестра недобросовестных участников биржевых торгов.