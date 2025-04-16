Законопроект об эндаумент-фондах разработан правительством по поручению президента Касым-Жомарта Токаева и направлен на создание правовой основы для деятельности организаций в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра высшего образования и науки Саясата Нурбека, документ разрабатывался при участии международных экспертов, включая представителей Всемирного банка, а также казахстанских вузов, благотворительных организаций и финансовых институтов. В рамках обсуждений прошло более 20 встреч и форумов.

Саясат Нурбек напомнил, что глава государства ранее подчеркивал необходимость перехода Казахстана на открытую модель науки, где эндаумент-фонды играют ключевую роль в устойчивом финансировании научных и образовательных учреждений.

Законопроект систематизирует понятия, регулирует порядок доверительного управления целевыми вкладами, устанавливает принципы фидуциарной ответственности, а также создает правовые механизмы для привлечения инвестиций в социально значимые сферы – образование, здравоохранение, культуру, массовый спорт.

Одним из важных положений является сохранение права собственности за вкладчиком – в отличие от обычных пожертвований, средства в эндаумент-фонд не расходуются сразу, а инвестируются, и только доход от инвестиций направляется на благотворительность. При этом вклад может быть передан как бессрочно, так и на срок не менее 10 лет.

Сейчас в стране действует 22 эндаумент-фонда, из которых 15 – в сфере образования. Средний объём их капитализации составляет менее миллиарда тенге.

В основу казахстанского законопроекта легли лучшие международные практики: модель США (UPMIFA), российский закон 2006 года, а также подходы Франции, Австралии и Сингапура.

Хотя нормы о налоговых льготах не включены напрямую в сам законопроект, они отражены в проекте нового Налогового кодекса. В частности, предусмотрены вычеты до 100% как для вкладчиков, так и для фондов при расходовании средств на уставные цели.

Как отметил министр, принятие закона позволит активнее развивать эндаумент-фонды в различных отраслях и обеспечит долгосрочную финансовую устойчивость социально значимых проектов. Законопроект поддержан депутатами и будет дорабатываться ко второму чтению.

Напомним, на пленарном заседании мажилиса был поднят вопрос налогообложения эндаумент-фондов.