В Мажилисе прокомментировали задержание журналиста Козачкова

Депутата Мажилиса Азата Перуашева в кулуарах Парламента спросили про задержание известного журналиста Михаила Козачкова. Глава демократической партии "Ак жол" сообщил, что будет следить за ситуацией, как гражданин, передает BaigeNews.kz.

"Вчера, в 19:00 вечера, как только всё услышал, сразу разместил пост в Телеграм. Я считаю, что Михаил Казачков является одним из ярких и видных представителей журналистского сообщества, авторитетных. Я даже больше скажу, один из моих коллег, когда мы обсуждали ситуацию, он сказал, что это всё равно, что на фоне Чемпионата мира взять и закрыть Месси. Потому что Казачков в журналистском поле настолько талантливый, авторитетный журналист. То есть подозрения, которые были озвучены правоохранительными органами в отношении этого журналиста, они очень серьёзные. Понятно, что никому не позволено нарушать закон, будь это журналист, полицейский, кто угодно. Точно также в отношении Казачкова закон не должен нарушаться. У него есть право на защиту, на презумпцию невиновности. Я сам, как гражданин, буду наблюдать, мониторить ситуацию. Поскольку подозрения заявлены очень серьёзные, но в то же время у журналиста есть право на защиту своей работы и своей точки зрения", - ответил Перуашев представителям СМИ.

Напомним, накануне стало известно о задержании Михаила Козачкова сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили, что журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Что касается ОПГ Коспаева, то сейчас в Алматы продолжается досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе. По информации АФМ, ОПГ состояла из 11 участников. Пять из них арестованы, остальные, в том числе Елдос Коспаев, объявлены в розыск.