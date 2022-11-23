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В Мажилисе представили нового депутата Сегодня, 10:53
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Сегодня, 10:53
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В Мажилисе представили нового депутата

Новым депутатом Мажилиса стал Фуат Сатыбаев, член партии "Ак жол", передает BaigeNews.kz. Сегодня он принес присягу.

Его включили в состав Комитета по международным делам, обороне и безопасности. 

Фуат Сатыбаев родился 20 февраля 1965 года. По профессии он врач-хирург. В разные годы работал в Талдыкорганской областной больнице, Урджарской районной больнице, Семипалатинской областной больнице. 

В 1993-2003 годах занимал руководящие посты в ТОО "Профсервис" в Алматы, страховой компании профсоюзов "Мейірім" в Алматы, АО "Акмолатурист", АО "Санаторий "Мойылды".

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#Мажилис #Ак жол
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:53
234
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