В Мажилисе поддержали ежегодное изъятие из Нацфонда по два триллиона тенге в виде трансфертов

В Мажилисе принят проект закона РК о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Как отметил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, проект закона разработан на основе положения бюджетного кодекса.

"Размер гарантированного трансферта определён, согласно бюджетным правилам. Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 доллара за баррель в 2025 году и 41-39,4 доллара за баррель в 2026-2027 годах. С учетом этого, размер гарантированного трансферта на 2025-2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно", - сказал Байбазаров.

Министр добавил, что в плановом периоде чистый валютный актив Нацфонда, по прогнозам, составит 62,2 млрд долларов в 2025 году. И в 2026-2027 годах - 69,9 и 78,7 миллиардов долларов.

Принятие законопроекта позволит сбалансировать республиканский бюджет.