Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект, регулирующий перераспределение земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. Согласно документу, предлагается разрешить изменение категории земель для строительства и обеспечения функционирования социальных объектов — таких как больницы, школы, кладбища, а также инженерных сетей, включая линии электропередачи и очистные сооружения, передаёт BaigeNews.kz.

"Основная цель законопроекта — разрешить использование земель под критически важные объекты в сельской местности и при этом сохранить экологический баланс", — подчеркнул в своём выступлении депутат Ерболат Сатыбалдин.

Также предусмотрен перевод земель государственного лесного фонда в другие категории для прокладки коммунальных коммуникаций. Отдельно затронут вопрос сенокошения на специально выделенных участках Алакольского природного резервата — для удовлетворения нужд местного населения.

В ходе обсуждения в комитетах и на заседаниях рабочей группы поступило более 60 поправок. К рассмотрению были также предложены нормы по реализации углеродных офсетов, созданию топливных резервов для тушения лесных пожаров и поддержке сотрудников лесной охраны.

"Мы рассматриваем возможность реализации углеродных офсетов на землях лесного фонда и создания резервов авиационного топлива для борьбы с пожарами. Эти нормы также направлены в правительство для получения заключения", — пояснил Сатыбалдин.

Правительство РК дало положительное заключение по основным положениям законопроекта. Комитеты Мажилиса поддержали инициативу.