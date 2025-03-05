Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов обратился к своему коллегe Нуржану Ашимбетову с вопросом о деталях законопроекта "О недрах и недропользовании", который касается вопросов охраны водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

Обсуждались также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся повышения штрафов за незаконное водопользование.

Рахимжанов отметил, что действующие штрафы за такие правонарушения, как самовольный забор воды или незаконное строительство на водоохранных зонах, являются слишком низкими. Это делает их менее затратными, чем соблюдение закона.

Депутат спросил, насколько предложенные изменения были согласованы с правительством и бизнесом, а также как новые штрафы будут соотноситься с платежеспособностью субъектов водопользования.

Нуржан Ашимбетов ответил, что проект поправок прошел общественные слушания и получил заключение правительства.

Он отметил, что предприниматели часто нарушают водное законодательство, потому что действующие штрафы слишком низкие и экономически выгодные.

Например, за незаконный отбор воды физлицам сейчас назначается штраф в 30 МРП (около 100 тысяч тенге), что для многих является доступным. В новом законопроекте предполагается увеличение штрафов в пять раз, что должно сделать нарушение менее выгодным.

Ашимбетов подчеркнул, что такие меры направлены на снижение ущерба от незаконного водопользования, которое влияет не только на нарушителей, но и на пользователей, расположенных ниже по руслу рек. Кроме того, законопроект включает профилактические меры, направленные на предотвращение таких нарушений