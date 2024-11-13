В Мажилисе досрочно прекратили полномочия члена ВАП Михаила Бортника
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Мажилиса досрочно прекратили полномочия члена Высшей аудиторской палаты Михаила Бортника, передает BaigeNews.kz.
Ранее Президент назначил его членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
"Указом Президента Республики Казахстан от 7 ноября текущего года Бортник Михаил Михайлович назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии. В этой связи вносится предложение прекратить досрочно полномочия члена Высшей аудиторской палаты Бортника Михаила Михайловича с 7 ноября 2024 года. Прошу поддержать", - сказала Татьяна Савельева на пленарном заседании Мажилиса.
Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Михаила Бортника в Высшей аудиторской палате.
7 ноября Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых членов Центральной избирательной комиссии - Михаила Бортника и Азамата Айманакумова.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- Хасан Касымбаев - криминальный авторитет или глава ОПГ "Хуторские"?
- В Жезказгане предприниматель переплачивал огромные суммы по комуслугам
- 22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
- Что сулят Казахстану победа Трампа и новый геополитический расклад