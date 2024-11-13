В Мажилисе досрочно прекратили полномочия члена ВАП Михаила Бортника

Депутаты Мажилиса досрочно прекратили полномочия члена Высшей аудиторской палаты Михаила Бортника, передает BaigeNews.kz.

Ранее Президент назначил его членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Указом Президента Республики Казахстан от 7 ноября текущего года Бортник Михаил Михайлович назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии. В этой связи вносится предложение прекратить досрочно полномочия члена Высшей аудиторской палаты Бортника Михаила Михайловича с 7 ноября 2024 года. Прошу поддержать", - сказала Татьяна Савельева на пленарном заседании Мажилиса.