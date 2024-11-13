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В Мажилисе досрочно прекратили полномочия члена ВАП Михаила Бортника

Сегодня, 10:40
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пресс-служба Сената Парламента РК Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
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Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Депутаты Мажилиса досрочно прекратили полномочия члена Высшей аудиторской палаты Михаила Бортника, передает BaigeNews.kz.

Ранее Президент назначил его членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Указом Президента Республики Казахстан от 7 ноября текущего года Бортник Михаил Михайлович назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии. В этой связи вносится предложение прекратить досрочно полномочия члена Высшей аудиторской палаты Бортника Михаила Михайловича с 7 ноября 2024 года. Прошу поддержать", - сказала Татьяна Савельева на пленарном заседании Мажилиса.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Михаила Бортника в Высшей аудиторской палате.

7 ноября Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых членов Центральной избирательной комиссии - Михаила Бортника и Азамата Айманакумова.

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