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В массовом ДТП на трассе Астана – Петропавловск пострадали 11 человек

На месте работают спасатели, медики, полицейские и дорожники "КазАвтоЖола".

Сегодня, 17:06
АВТОР
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ДП Акмолинской области Сегодня, 17:06
Сегодня, 17:06
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Фото: ДП Акмолинской области

Полиция поделилась кадрами ликвидации последствий  массового ДТП на трассе Астана – Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz. 

Напомним, 3 января  на участке трассы республиканской  трассы  "Астана - Петропавловск" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомашин. Позже стало известно, что количество пострадавших авто со временем достигло 95.

"В результате массовой аварии в Буландынскую районную больницу с различными травмами обратились 11 человек, четверо из них госпитализированы.  В настоящее время на  участке дороги продолжаются работы по ликвидации последствий, на месте работают сотрудники полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты КазАвтоЖол. По информации полицейских,  организовано сопровождение колонны в направлении столицы  из порядка 400 автомашин. Сотрудники полиции убедительно просят водителей  неукоснительно соблюдать требования сотрудников патрульной полиции и не препятствовать их работе. Призываем водителей учитывать погодные условия, быть предельно осторожными на дорогах и воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения ситуации", — говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

Ранее сотрудники МЧС обратились к казахстанцам с просьбой не выезжать на закрытую из-за непогоды трассу, где образовалась огромная пробка, а тем, кто выехал - по возможности вернуться домой.

К этому часу из-за метели и плохой видимости в Казахстане перекрыты трассы в шести регионах.

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