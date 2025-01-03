Полиция поделилась кадрами ликвидации последствий массового ДТП на трассе Астана – Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, 3 января на участке трассы республиканской трассы "Астана - Петропавловск" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомашин. Позже стало известно, что количество пострадавших авто со временем достигло 95.

"В результате массовой аварии в Буландынскую районную больницу с различными травмами обратились 11 человек, четверо из них госпитализированы. В настоящее время на участке дороги продолжаются работы по ликвидации последствий, на месте работают сотрудники полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты КазАвтоЖол. По информации полицейских, организовано сопровождение колонны в направлении столицы из порядка 400 автомашин. Сотрудники полиции убедительно просят водителей неукоснительно соблюдать требования сотрудников патрульной полиции и не препятствовать их работе. Призываем водителей учитывать погодные условия, быть предельно осторожными на дорогах и воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения ситуации", — говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

Ранее сотрудники МЧС обратились к казахстанцам с просьбой не выезжать на закрытую из-за непогоды трассу, где образовалась огромная пробка, а тем, кто выехал - по возможности вернуться домой.

К этому часу из-за метели и плохой видимости в Казахстане перекрыты трассы в шести регионах.