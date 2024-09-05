В Мангистауской области вручили новые автобусы и спецтехнику

5 сентября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вручил ключи от новых пассажирских автобусов, инватакси и спецтехники, приобретенной для улучшения благосостояния жителей самого густонаселенного Мунайлинского района.

Для обновления автобусов, обслуживающих направление "Актау-Батыр-Актау", переданы 10 современных автобусов марки "Yutong". Новый общественный транспорт оснащен современными камерами видеонаблюдения, системой охлаждения воздуха.

Материальная база коммунальной службы Мунайлинского района пополнилась 2 тракторами с прицепами, 3 легковыми автомобилями "Нива", 2 мотопомпами и ассенизатором.

Кроме того, для свободного передвижения жителей района с ограничениями по здоровью запущено инватакси.

Глава региона Нурдаулет Килыбай, выступая на торжественном мероприятии, отметил, что работа по обеспечению населения необходимым для повседневной жизни транспортом будет продолжена.

- На встречах с жителями всегда приводились доводы о необходимости инватакси. Наша задача - исполнить просьбу населения, максимально облегчить быт жителей и создать благоприятную для жизни среду. Думаю, что общественный транспорт, который сегодня передан району, положительно скажется на свободном передвижении населения. Это также проявление и свидетельство единства власти и бизнес-сообщества. Это еще не все, работа будет продолжена, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Отметим, что с начала года по маршрутам района запущен 61 новый автобус.