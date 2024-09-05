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В Мангистауской области вручили новые автобусы и спецтехнику

Сегодня, 18:03
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пресс-служба акимата Мангистауской области Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

5 сентября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вручил ключи от новых пассажирских автобусов, инватакси и спецтехники, приобретенной для улучшения благосостояния  жителей самого густонаселенного Мунайлинского района. 

Для обновления автобусов, обслуживающих направление "Актау-Батыр-Актау", переданы 10 современных автобусов марки "Yutong". Новый общественный транспорт оснащен современными камерами видеонаблюдения, системой охлаждения воздуха. 

Материальная база коммунальной службы Мунайлинского района пополнилась 2 тракторами с прицепами, 3 легковыми автомобилями "Нива", 2 мотопомпами и ассенизатором.  

Кроме того, для свободного передвижения жителей района с ограничениями по здоровью запущено инватакси. 

Глава региона Нурдаулет Килыбай, выступая  на торжественном мероприятии, отметил, что работа  по обеспечению  населения необходимым для повседневной жизни транспортом будет продолжена.

- На встречах с жителями всегда приводились доводы о необходимости инватакси. Наша задача - исполнить просьбу населения, максимально облегчить  быт жителей и создать благоприятную для жизни среду. Думаю, что общественный транспорт, который сегодня передан району, положительно скажется на свободном передвижении населения. Это также проявление и свидетельство единства власти и бизнес-сообщества. Это еще не все,  работа будет продолжена, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Отметим, что с начала года по  маршрутам района запущен  61 новый автобус.

 

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