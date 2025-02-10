Прокуратурой Бейнеуского района выявлен факт незаконного завышения цен на подключение электроэнергии ГКП "Бейнеуэнергосервис", передаёт BaigeNews.kz.

В ходе анализа установлено, что предприятие незаконно взимало с населения и предпринимателей завышенные суммы за подключение электроэнергии.

Примером является случай с ИП "Ермагамбетова", с которого было взыскано более 160 тысяч тенге, из которых незаконно за счет неконтролируемых затрат было взыскано 70 тысяч тенге за подключение здания к электросети на 380 вольт.

По акту надзора прокуратуры произведен перерасчет затрат на подключение электрической энергии: для населения стоимость подключения была снижена на 36%, а для предпринимателей — на 61% (380 вольт) и 52% (220 вольт).

Кроме того, руководство предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности за необоснованное увеличение тарифов.