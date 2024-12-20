В Мангистауской области реализуются крупные инвестиционные проекты по производству зеленого водорода и строительству ветряной электростанции мощностью 50 МВт в сутки, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам акима области, ветряную электростанцию "Сарқылмас Қуат", которую построят в селе Мунайшы Каракиянского района, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Проект, стоимостью 13,474 миллиарда тенге, занимает площадь 45,5 га. Он состоит из 8 ветрогенераторов, каждый мощностью 6,25 МВт. В строительстве будут задействованы 120 человек, на этапе эксплуатации постоянными рабочими местами обеспечат 15 человек.

Кроме того, согласно поручению Главы государства, в городе Жанаозен планируется построить гибридную электростанцию на возобновляемых источниках энергии.

Согласно проекту, производить электроэнергию будут солнечная электростанция мощностью 50 МВт (75 000 единиц), ветряная электростанция мощностью 77 МВт (11 единиц) и газопоршневая электростанция мощностью 120 МВт. Период строительства 2024-2026 годы.

Также в регионе будет реализован проект по производству "зеленого" водорода.