В "Мангистаумунайгазе" сменился директор
Каждые три года в компании происходит ротация кадров высшего звена.
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Кадровые назначения произошли в АО "Мангистаумунайгаз". В компании сменились генеральный директор и его первый заместитель, передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с положениями Соглашения акционеров в АО "Мангистаумунайгаз" каждые три года предусмотрена ротация кадров высшего звена и руководителей подразделений.
2 декабря на основе очерёдности, решением Совета директоров АО "Мангистаумунайгаз", генеральным директором ММГ назначен Вэнь Цзяцзюнь.
Он родился 19 сентября 1978 года в КНР. Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина (магистр техники и технологии по направлению "Геология и разведка полезных ископаемых").
Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности инженера производственно-технического отдела компании "CNDOC". В 2005-2024 годах работал в АО "СНПС – Ай Дан Мунай": прошёл путь от ведущего супервайзера до президента компании.
С мая по декабрь 2024 года занимал должность первого заместителя генерального директора ММГ.
Первым заместителем генерального директора АО "Мангистаумунайгаз" назначен Болат Сейтмаганбетов.
Он родился 12 февраля 1971 года в селе Тущыкудук Мангистауского района. Окончил Казахский политехнический институт по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и "Алматы менеджмент университет" (магистр делового администрирования).
Трудовую деятельность начал в 1993 году оператором по добыче нефти и газа ПУ "Каламкасмунайгаз". В разные годы работал здесь инженером-технологом, ведущим инженером, начальником цеха, начальником производственного управления.
С февраля 2022 года по декабрь 2024 года был начальником производственного управления "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз".
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