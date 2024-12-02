В "Мангистаумунайгазе" сменился директор

Кадровые назначения произошли в АО "Мангистаумунайгаз". В компании сменились генеральный директор и его первый заместитель, передаёт BaigeNews.kz.



В соответствии с положениями Соглашения акционеров в АО "Мангистаумунайгаз" каждые три года предусмотрена ротация кадров высшего звена и руководителей подразделений.

2 декабря на основе очерёдности, решением Совета директоров АО "Мангистаумунайгаз", генеральным директором ММГ назначен Вэнь Цзяцзюнь.

Он родился 19 сентября 1978 года в КНР. Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина (магистр техники и технологии по направлению "Геология и разведка полезных ископаемых").

Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности инженера производственно-технического отдела компании "CNDOC". В 2005-2024 годах работал в АО "СНПС – Ай Дан Мунай": прошёл путь от ведущего супервайзера до президента компании.

С мая по декабрь 2024 года занимал должность первого заместителя генерального директора ММГ.



Первым заместителем генерального директора АО "Мангистаумунайгаз" назначен Болат Сейтмаганбетов.

Он родился 12 февраля 1971 года в селе Тущыкудук Мангистауского района. Окончил Казахский политехнический институт по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и "Алматы менеджмент университет" (магистр делового администрирования).

Трудовую деятельность начал в 1993 году оператором по добыче нефти и газа ПУ "Каламкасмунайгаз". В разные годы работал здесь инженером-технологом, ведущим инженером, начальником цеха, начальником производственного управления.

С февраля 2022 года по декабрь 2024 года был начальником производственного управления "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз".