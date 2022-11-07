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В Мангистау заработает комплекс для переработки бытового мусора
Комплекс для переработки отходов находится в 52 километрах от Актау, в Тупкараганском районе. Изначально предприятие работало в области переработки нефтеотходов. До конца 2023 года функционал компании увеличится - она станет готова перерабатывать также бытовой мусор: пластик, электронику и автопокрышки, сообщает Центр общественных коммуникаций.
В Мангистау по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева комплексно ведутся работы по сортировке и утилизации твердых бытовых отходов, передает BaigeNews.kz.
Глава государства, находясь в Мангистау с рабочим визитом, поручил создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов, а также привести полигоны в соответствие с нормативными требованиями.
До конца 2023 года в 52 км от Актау должен заработать полигон с комплексом переработки ТБО на 20 гектаров. Проект будет реализовываться предприятием ТОО Ecsad, за счёт частных инвестиций. Стоимость проекта составила 700 миллионов тенге. Комплекс будет перерабатывать твёрдые бытовые отходы, пластик, электронику, сточные воды, автопокрышки, древесину.
"Компания использует три метода утилизации и переработки отходов: термический, биологический и физико-химический. Проект направлен на защиту окружающей среды, так как переработка отходов дает возможность сэкономить ресурсы планеты, на которой мы живем. Многие отходы, попадая в окружающую среду, загрязняют ее на долгие годы вперед", - сообщил руководитель TOO Ecsad Азамат Таганов.
Работы по сортировке и утилизации отходов ведутся в Актау, Жанаозене, Каракиянском и Бейнеуском районах. В 2021 году в области было собрано 132 360 тонн твердых бытовых отходов, из них отсортировано 35 787 тонн. Во втором полугодии 2022 года отсортировано и отправлено на переработку 125 тысяч тонн отходов. Всего в области функционирует 12 пунктов приема отходов, работают более 10 субъектов малого бизнеса, занимающихся раздельным сбором и сортировкой отходов.
Также планируется строительство полигона в Мунайлинском районе: инвестор изъявил желание открыть площадку по сбору и переработке строительных отходов. Компетентные ведомства решают вопрос о предоставлении земельного участка.
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