В Мангистау запустили вторую нитку магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме телемоста дал старт подаче газа по второй нитке магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" протяженностью 308 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Запуск второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" обеспечит стабильное газоснабжение населенных пунктов, крупных промышленных объектов, а также основного энергопредприятия Мангистауской области — ТОО "МАЭК", генерирующего тепловую и электрическую энергию.

К слову, в Мангистауской области отмечается самое высокое потребление природного газа по Казахстану. В частности, в прошлом году на регион пришлось 2,8 млрд кубических метров, что составляет 19% от всей потребности внутреннего рынка республики.

По информации Правительства, пропускная способность второй нитки газопровода "Бейнеу-Жанаозен" составляет 5,8 млрд куб. метров в год. Ранее газопровод "Окарем-Бейнеу" по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более 3 млрд куб. метров. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка 9 млрд куб. метров в год, что в полной мере покрывает потребности региона.

"Поставка голубого топлива будет активно способствовать экономическому развитию Мангистауской области. В то же время реализация этого проекта внесет вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны в целом", — сказал Алихан Смаилов.

При строительстве объекта использованы современные технологии в области возведения магистральных трубопроводов, а также надежные средства защиты от коррозии. Кроме того, были привлечены оборудование и материалы отечественных товаропроизводителей.