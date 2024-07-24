В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний

Прокуратурой Мангистауской области совместно с уполномоченными органами проводятся проверки деятельности отдельных предприятий нефтегазовой сферы, передаёт BaigeNews.

Установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге.

Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге.

"По отмеченным нарушениям 10.07.2024 г. начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 (хищение в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Также 22.07.2024 г. начато досудебное расследование по факту хищения 11 млн тенге дочерней организации АО "НК "Казмунайгаз". 23.07.2024 г. бывший руководитель ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" гр. "Т" задержан. По ранее начатым досудебным расследованиям по ст. 189 УК по фактам хищения средств задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн", 2 представителя подрядных организаций", - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

Напомним, что всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований, они находятся в производстве Департамента экономических расследований Мангистауской области.

В рамках их расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны 8 лиц, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний АО "НК "КазМунайГаз".

Другие сведения в интересах следствия не разглашаются.